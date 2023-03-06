На Закарпатті заарештовано проросійського "церковного блогера": фото

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому церковному блогеру УПЦ МП, який розпалював міжконфесійну ворожнечу і називав Православну церкву України сектантською незаконною організацією.

Про це повідомило Управління СБ в Закарпатській області у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

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Для підготовки своїх "публікацій" блогер користувався наративами російських пропагандистів і називав Православну церкву України – сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірників ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами".

Наразі "церковному блогеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Буковині загиблого воїна ЗСУ відспівували на подвір'ї церкви, бо священник УПЦ МП не відчинив двері храму.

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