На Закарпатті зафіксовано спалах отруєнь серед туристів: що відомо

Водоспад Шипіт / © uk.wikipedia

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У Закарпатській області зафіксували вже 38 випадків гострої кишкової інфекції серед людей, які відпочивали біля водоспаду Шипіт.

Про це повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

28 хворих проживали в наметовому таборі та брали участь у молодіжному заході, ще 10 осіб були на екскурсії біля водоспаду.

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У більшості випадків стан пацієнтів середньої тяжкості. Усім надають необхідну медичну допомогу. Тяжких ускладнень або смертей немає.

Причиною отруєння, ймовірно, стала вода з водоспаду, яку вживали без кип’ятіння — як для пиття, так і для приготування їжі. Наразі триває епідеміологічне розслідування та медичний нагляд за тими, хто контактував із хворими.

Медики нагадують: під час відпочинку на природі слід дотримуватися елементарних правил гігієни — не пити воду з річок чи водоспадів, зберігати продукти в належних умовах і при перших симптомах нездужання одразу звертатися до лікаря.

Варто зазначити, що перші дев’ять випадків отруєння були зафіксовані 8 липня. Згодом кількість звернень до лікарів зросла більш ніж утричі.

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Нагадаємо, в Києві стався спалах отруєння серед дітей, які купалися на озері Вербному. Такі повідомлення ширяться Мережею і дуже лякають містян.