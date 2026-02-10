ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті стався землетрус: які наслідки

Головний центр спеціального контролю повідомляє про землетрус біля Мукачева 10 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

10 лютого в Закарпатській області стався землетрус невеликої потужності. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міста Мукачево.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Закарпатті 10 лютого - що відомо

Землетрус стався о 12:47 за київським часом. Його магнітуда склала 1,7 за шкалою Ріхтера.

За даними фахівців, епіцентр підземних коливань знаходився на координатах 48,46 північної широти та 22,70 східної довготи, на глибині близько 7 кілометрів. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до категорії невідчутних і не становив загрози для населення.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такі слабкі сейсмічні події не спричиняють руйнувань і зазвичай не відчуваються людьми. Водночас громадян, які могли помітити будь-які коливання, закликають повідомити про свої спостереження через спеціальну онлайн-форму. Це допоможе спеціалістам точніше визначити енергетичні параметри землетрусу та вдосконалити моніторинг сейсмічної активності.

Зауважимо, що це вже другий землетрус на Закарпатті від початку року. 20 січня мешканці області відчули поштовхи магнітудою 2,4 бала.

Вранці 10 лютого землетрус потужністю 3,6 бала зафіксували також поблизу узбережжя Криму.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie