На Закарпатті стався землетрус: які наслідки

Землетрус / © Associated Press

10 лютого в Закарпатській області стався землетрус невеликої потужності. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міста Мукачево.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Закарпатті 10 лютого - що відомо

Землетрус стався о 12:47 за київським часом. Його магнітуда склала 1,7 за шкалою Ріхтера.

За даними фахівців, епіцентр підземних коливань знаходився на координатах 48,46 північної широти та 22,70 східної довготи, на глибині близько 7 кілометрів. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до категорії невідчутних і не становив загрози для населення.

У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що такі слабкі сейсмічні події не спричиняють руйнувань і зазвичай не відчуваються людьми. Водночас громадян, які могли помітити будь-які коливання, закликають повідомити про свої спостереження через спеціальну онлайн-форму. Це допоможе спеціалістам точніше визначити енергетичні параметри землетрусу та вдосконалити моніторинг сейсмічної активності.

Зауважимо, що це вже другий землетрус на Закарпатті від початку року. 20 січня мешканці області відчули поштовхи магнітудою 2,4 бала.

Вранці 10 лютого землетрус потужністю 3,6 бала зафіксували також поблизу узбережжя Криму.