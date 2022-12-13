На Закарпатті загинули чоловік та жінка, які отруїлись чадним газом від генератора

У місті Виноградові Берегівського району Закарпатської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадним газом від генератора. Трагедія сталася у понеділок, 12 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області.

"О 20:50 до ДСНС Закарпаття повідомили з поліції про загибель двох осіб за адресою: Берегівський район, м. Виноградів, вул. Висоцького. Попередня причина загибелі громадянина 1957 р. н. та громадянки 1962 р. н. – отруєння чадним газом отримане внаслідок роботи генератора", - йдеться у повідомленні.

Небезпека від роботи генератора

Через пошкоджену росіянами енергетичну інфраструктуру, українці розкуповують електрогенератори тисячами. Натомість фахівці застергіають, що генератор це не лише світло та інколи тепло в помешканні, а й серйозна загроза, якщо не дотримуватись елементарних правил. В Україні вже зафіксовані перші смертельні випадки від неправильної експлуатації електрогенераторів.

Генератор – не цяцька: як підібрати і безпечно використовувати

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