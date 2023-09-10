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На Закарпатті загинув 16-річний хлопець: подробиці та фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті загинув 16-річний хлопець: подробиці та фото

Смертельна ДТП на Закарпатті / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліція розслідує причини аварії.

У місті Свалява Закарпатської області в неділю, 10 вересня, у ДТП загинув 16-річний хлопець. 

Про це повідомили в поліції Закарпатської області. 

ДТП сталась 10 вересня об 11:00 на одній із вулиць Сваляви Закарпатської області. За даними поліції, 28-річний водій автомобіля Ford Focus, виїжджаючи із другорядної дороги зіткнувся із мотоциклом, за кермом якого був 16-річний підліток. Від отриманих травм неповнолітній помер на місці аварії. 

На Закарпатті сталась ДТП / © Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
На Закарпатті сталась ДТП / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Водій автомобіля сам викликав поліцію, він був за кермом тверезим. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Триває розслідування. 

Місце ДТП на Закарпатті / © Головне управління Національної поліції в Закарпатській області
Місце ДТП на Закарпатті / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Нагадаємо, поблизу села Лукашівка у Вінницькому районі сталася ДТП - загинула 51-річна жінка. Її тіло із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

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Дата публікації
Перегляди
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