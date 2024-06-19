На Закарпатті запровадили низку заборон: що відомо про обмеження і кого стосуються

У прикордонній зоні Закарпатської області запровадили низку додаткових обмежень, які стосуються як людей, так і транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"З метою захисту національної безпеки на державному кордоні України, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону введено додаткові тимчасові обмеження", - йдеться у повідомленні.

Обмеження запроваджені в прикордонній смузі у межах:

Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

У межах прикордонної смуги забороняється:

рух транспортних засобів та перебування осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період від 22.00 до 05.00;

поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

Зазначається, що зокрема обмеження не поширюються на посадових чи службових осіб держорганів, правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень тощо.

Як повідомлялося, на залізничних станціях Прикарпаття перевірятимуть туристів. Йдеться про залізничні станції у Ворохті, Татарові й Вороненці.

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