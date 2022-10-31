На Закарпатті запроваджують погодинні відключення електроенергії: що відомо

На Закарпатті запроваджують погодинні відключення електроенергії. Фахівці обленерго розробили графіки.

Про це повідомили у Закарпатській ОВА.

Зазначається, що графіки відключень будуть застосовувати за потреби оперативно знизити навантаження на енергетичну систему. Попри те, що енергетики розробили графіки, вдключення можуть коливатися залежно від ситуації.

"Закликаємо громадян і надалі економити електроенергію. Це особливо важливо в пікові години - від 7:00 до 10:00 та від 18:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися дату й терміни відключень у населеному пункті Закарпаття можна за посиланням: https://bit.ly/3DNczZN.

Ракетні удари по об'єктах енергетики

Нагадаємо, 31 жовтня армія Російської Федерації атакувала ракетами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні. Керівник Кабміну Денис Шмигаль повідомив про знеструмлення у сотнях населених пунктів.

Крм того, в Офісі президента попередили про екстрені відключення електроенергії. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у низці областей постраждали об'єкти енергосистеми.

Зокрема, на сусідній Буковині пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Очільник ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що "наслідки удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України".

Тим часом біля Києва пошкоджено енергооб‘єкт. Внаслідок удару армії РФ 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Крім того, електрики не мають 350 тисяч помешкань киян.

"Прильоти" по об'єкту енергетики також сталися у Черкаській області. Частину області було знеструмлено. Крім того, постраждало четверо людей.

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