На Закарпатті застрелився прикордонник: що відомо про інцидент

Пістолет / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Сьогодні, 7 серпня, на Закарпатті з невідомих причин застрелився прикордонник. На місці події працює поліція.

Про це пише «РБК-Україна».

Інформацію, яка шириться Мережею, підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС «Паладь-Комарівці».

«Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження», — написав журналіст.

РБК-Україна звернулося за коментарем до речника ДПСУ Андрія Демченка, який підтвердив інформацію. Інші подробиці поки не відомі.

Раніше у Перечині на Закарпатті водійка BMW у стані алкогольного сп’яніння врізалася у блокпост. Від отриманих травм помер 45-річний майстер-сержант Державної прикордонної служби України Володимир Скловський.

Поліція затримала винуватицю ДТП за статтею 208 КПК України. Жінка перебуває в лікарні під постійним наглядом через травми, отримані під час зіткнення. Крім того, до медзакладу доправили її пасажира, 31-річного чоловіка з Івано-Франківської області.

Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення і позбавлення права керувати авто на 5–10 років.