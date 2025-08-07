- Дата публікації
-
Укрaїнa
На Закарпатті застрелився прикордонник: що відомо про інцидент
Військовий з Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ.
Сьогодні, 7 серпня, на Закарпатті з невідомих причин застрелився прикордонник. На місці події працює поліція.
Про це пише «РБК-Україна».
Інформацію, яка шириться Мережею, підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС «Паладь-Комарівці».
«Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження», — написав журналіст.
РБК-Україна звернулося за коментарем до речника ДПСУ Андрія Демченка, який підтвердив інформацію. Інші подробиці поки не відомі.
Раніше у Перечині на Закарпатті водійка BMW у стані алкогольного сп’яніння врізалася у блокпост. Від отриманих травм помер 45-річний майстер-сержант Державної прикордонної служби України Володимир Скловський.
Поліція затримала винуватицю ДТП за статтею 208 КПК України. Жінка перебуває в лікарні під постійним наглядом через травми, отримані під час зіткнення. Крім того, до медзакладу доправили її пасажира, 31-річного чоловіка з Івано-Франківської області.
Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення і позбавлення права керувати авто на 5–10 років.