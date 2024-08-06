На Закарпатті засудженому за ухилення від мобілізації знову дали повістку: чим це закінчилось

У Закарпатській області до 3 років та 2 місяців засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Це вже другий вирок суду за статтею 336 ККУ, оскільки вперше жителя Закарпаття засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Іршавського райсуду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка 6 липня 2023 року засудили до 1 року іспитового терміну через ухилення від мобілізації.

У червні 2023 року йому повторно дали повістку для відправлення на військову службу, проте житель Закарпаття знову ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та підтвердив версію слідства.

"Беручи до уваги особу винного, враховуючи те, що раніше притягався до кримінальної відповідальності, висновків не зробив, вчинив кримінальне правопорушення під час іспитового строку, суд вважає, що він не може бути виправлений та перевихований без ізоляції від суспільства, а тому йому необхідно обрати міру покарання згідно санкції передбаченої ст. 336 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі", - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

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