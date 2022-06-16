На Закарпатті затримали 14 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон: фото

На Закарпатті затримали 14 ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон: фото

На Закарпатті за добу прикордонники виявили 14 ухилянтів.

Минулої доби військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону затримали 14 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Трьох із них затримав під час патрулювання держрубежу прикордонний наряд відділу "Яблунівка", ще трьох виявили та затримали військовослужбовці відділу "Солотвино". Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до організації незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Вісьмох чоловіків, які намагались перетнути кордон за недійсними документами виявили прикордонники у пунктах пропуску "Косино", "Вилок", "Дзвінкове" та "Дякове".

На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Окрім того прикордонники повідомили повідомили правоохоронців про ознаки ухилення чоловіками від призову за мобілізацією.

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