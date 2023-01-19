На Закарпатті затримали 20 ухилянтів: один був з гумовим човном (фото)

На Закарпатті прикордонники зупинили 20 чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України.

Про це інформує пресслужба МВС.

Сімнадцять "мандрівників" спробували обійти прикордонні наряди на українсько-угорській ділянці кордону. Ще троє намагалися втекти до Румунії.

14 чоловіків планували перепливати Тису в межах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один зі спритників навіть запасся гумовим човном. Проте їхнім намірам завадили прикордонники.

Порушників притягнуть до відповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також направлено повідомлення Нацполіції про виявлення ознак правопорушення за ст. "Ухиляння від призову за мобілізацією".

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Нагадаємо, що на Буковині затримали 14 ухилянтів, які намагалися втекти до Румунії небезпечними гірськими стежками. На Одещині ухилянт, який намагався втекти до Молдови, впав до триметрового рову. Йому довелося кликати на допомогу прикордонників.

Також місяць тому на кордоні з Молдовою затримали трьох "чабанів", які нібито "загубили отару овець". Щоправда, вони мали з собою всі документи та речі першої необхідності.

А на Закарпатті ухилянт із Запоріжжя намагався вплав втекти до Румунії разом зі своїм песиком.

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