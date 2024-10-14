На Закарпатті затримали айтівця під час "спроби перетину кордону": чоловік каже, що має бронь і приїхав на відпочинок

Суд постановив, що в протоколі, складеному стосовно айтішника, не вказано, в чому саме полягає суть правопорушення і які дії для цього він вчинив, та й загалом текст сформульовано некоректно.

На Закарпатті затримали айтішника під час "спроби перетину кордону", він каже, що нібито має бронь і приїхав на відпочинок.

Про це пише dev.ua.

Суд постановив, що у справі "некоректно сформульовано обвинувачення" і став на сторону айтішника.

Згідно з матеріалами справи, яку розглянув Великоберезнянський райсуд Закарпатської області, айтівця з EPAM разом з групою осіб затримали 28 серпня на околиці населеного пункту Сіль Ужгородського району Закарпатської області – за 5,1 км до лінії державного кордону зі Словаччиною – та звинуватили у спробі його незаконного перетину.

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Сам айтівець на засідання не з’явився, однак подав заяву, в якій пояснював свою відсутність "далекою відстанню до місця проживання". Щобільше, чоловік пише, що прибув у Закарпатську область з метою відвідати декілька населених пунктів та туристичних комплексів й надалі повернутися до Львова. Він додає, що не мав наміру перетинати кордон – і не мав з собою ані закордонного паспорта, ані валюти.

Примітно, що програміст наголошує, що його затримали у селі Порошково, а не в населеному пункті Сіль. Також як докази чоловік надав суду копії витягу з наказу Мінекономіки про бронювання, наказу про відпустку від 26.08.2024, військово-облікового документа з системи "Резерв+" та квитанцій щодо здійснення оплат.

У рішенні суд постановив, що в протоколі, складеному стосовно програміста, не вказано, "в чому саме полягає суть правопорушення і які дії для цього він вчинив", та й загалом текст сформульовано "некоректно". Також немає доказів того, що чоловіка затримали безпосередньо під час спроби перетнути кордон і саме на околиці населеного пункту Сіль.

"Перебування програміста у контрольованому прикордонному районі без надання належних та допустимих доказів, не може свідчити про те, що він намагався незаконно перетнути державний кордон України", – йдеться у рішенні.

Суд постановив закрити провадження у зв’язку з відсутністю в діях програміста складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку біля Палацу спорта надійшла "зверху".

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