На Закарпатті затримали чоловіка: намагався переправити за кордон чоловіків-призовників

Молодика помістили до СІЗО, а призовників - до військкомату.
У Закарпатській області поліція затримала зловмисника, який намагався незаконно переправити через держкордон двох українців призовного віку.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Правоохоронці встановили, що мешканець селища Буштино Тячівського району організував схему, за якою допомагав незаконно перетнути "зелений" кордон чоловікам призовного віку.
Оперативникам вдалося затримати 13 березня 22-річного молодика. До слова, раніше він мав судимість.
За свої злочинні послуги підозрюваний мав отримати у власність автомобіль Toyota. Авто належало одному з "клієнтів". Крім того, отримав 3 000$ готівкою.
Зловмисника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Натомість ухилянтів доставили до військомату.
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