На Закарпатті затримали чоловіка, який ще у листопаді поцілив в кафе в двох людей

Весь це й час чоловік переховувався.
Поліція Закарпаття провела цілу спецоперацію, щоб затримати 34-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на умисне вбивство двох осіб.
Про це повідомляють правоохоронці на своєму сайті.
«Відповідно до статті 208 КПК України його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантові запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою», - зазначають правоохоронці.
Чоловіку за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що стрілянина відбулася 7 листопада 2021 року вночі, в одному з розважальних закладів Мукачева. В результаті з вогнепальними пораненнями було госпіталізовано двох чоловіків віком 26 та 27 років. Потерпілі відмовлялися свідчити щодо події, правоохоронці встановили, що тієї ночі між потерпілими та зловмисником відбувся словесний конфлікт, в ході якого останній здійснив кілька пострілів з пістолета, після чого втік.
Правоохоронцям того ж дня вдалося встановити особу підозрюваного, але відтоді чоловік переховувався.
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