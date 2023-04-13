На Закарпатті затримали "ділка", який віз ухилянтів до Румунії: скільки йому платили

Ухилянтами виявилися троє жителів Закарпаття та один – Черкащини.

На Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, який віз автомобілем у напрямку кордону з Румунією 4 військовозобов’язаних чоловіків.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Керував автівкою житель міста Рахів. Його пасажирами виявилися троє жителів Закарпаття та один – Черкащини, усі – чоловіки призовного віку.

За словами правоохоронців, водій віз своїх пасажирів у село Ділове, де вони планували нелегально перетнути кордон у Румунію. Свої послуги ділок оцінив у 3,5 тис. євро з одного ухилянта та по 3 тисячі доларів з інших.

Наразі вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

Наприклад, вчора ухилянта із Харкова разом з дружиною та немовлям, які намагалися втекти до Словаччини, спіймали на околиці Ужгорода.

На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною. Впродовж року, від початку повномасштабного вторгнення РФ, було зафіксовано 15 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

Минулого тижня на Закарпатті ухилянти тікали за кордон у кареті "швидкої". У Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно перетнув кордон, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили схему вивезення чоловіків за кордон. Під виглядом далекобійників втекли понад 450 ухилянтів.

Читайте також: