На Закарпатті затримали двох втікачів від мобілізації: що вигадали ухилянти

У Закарпатській області на КПП "Тиса" та "Чоп (Дружба)" затримали двох військовозобов'язаних громадян, які намагалися ухилитися від мобілізації та незаконно потрапити до Угорщини.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Одного ухилянта затримали у пункті пропуску "Тиса" під час перевірки документів пасажирів легкового автомобіля "Audi". Замість паспорта надав на контроль прикордонникові свідоцтво про народження 15-річного юнака.

"Документ викликав у прикордонного наряду сумніви щодо його належності пред’явникові. Правоохоронці встановили, що документ не належить особі, яка перетинає кордон. Пред’явник свідоцтва насправді виявився 26-річним громадянином України", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Іншого ухилянта виявили на пункті пропуску "Чоп (Дружба)" під час перевірки пасажирів потягу "Мукачево- Будапешт". Ним виявився 24-річний киянин. Молодик хотів перетнути кордон як особа, що є опікуном жінки-інваліда.

"Чоловік пояснював, що його бабуся проживає у Німеччині, однак за станом здоров’я не може залишатися сама. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що документ бабусі про прийняття її на консульський облік у Гамбурзі підроблено, а підозрюваний не орієнтується у хворобах жінки, за якою начебто наглядає", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею "незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Як повідомлялося, на Житомирщині голова ВЛК організувала бізнес на мобілізації. Жінка разом зі спільниками з ухилянтів робила "важкохворих", що дозволяло їм виїжджати за кордон.

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