На Закарпатті затримали групу чоловіків, які із закордонними паспортами "пішли по гриби"

Поблизу кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали 6 підозрілих осіб, які стверджували, що "вийшли ввечері збирати гриби".

Осіб, які нишком пробиралися до кордону, військовослужбовці затримали неподалік від урочища Щауль Рахівського району.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Коли чоловіки помітили прикордонників, то спробували втекти. Однак кілька попереджувальних пострілів охоронців кордону змусили правопорушників змінити свої наміри та зупинитися.

Чоловіки намагалися пояснити своє перебування поблизу кордону тим, що хотіли "назбирати грибів". Щоправда, жодних корзин чи відер чоловіки не мали. З ними були лише закордонні паспорти, ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення горе-грибників доправили до прикордонного підрозділу, де на них склали протоколи про вчинені правопорушення. Крім того, на адресу Рахівського відділення поліції було направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.336 Кримінального Кодексу України "Ухилення від призову за мобілізацією".

Загалом на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники у серпні виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно покинути територію України.

Нагадаємо, у Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса" мешканець Прикарпаття намагався виїхати за кодон із фальшивими документами. Аби виїхати з України до Угорщини чоловік призовного віку вдавав з себе інваліда.

Читайте також: