На Закарпатті затримали керівника ТЦК: у чому його звинувачують (фото)

На Закарпатті викрито ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади територіальної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі схеми: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про “погане” здоров’я.

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Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

За таку “послугу” посадовці отримували від 4 тисяч американських доларів.

Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ.

Затримання посадовця, який допомагав ухилянтам / Фото: СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Увага ухилянтам! ТЦК, СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться даними про громадян

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