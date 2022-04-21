На Закарпатті затримали киянина, що співпрацював з державою-агресоркою Росією

На Закарпатті затримали киянина, що співпрацював з державою-агресоркою Росією

У Закарпатській області Державне бюро розслідувань виявило мешканця Києва, який співпрацював з державою-терористкою.

Зазначається, що правоохоронці встановили причетність киянина до проведення підривної діяльності на шкоду національним інтересам України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці встановили, що чоловік неодноразово у приватних розмовах, телефонному спілкуванні та у дописах в месенджерах висловлювався на підтримку дій військовослужбовців армії країни-агресорки. Його дії також підтвердили результати психо-фізіологічного дослідження за допомогою поліграфа.

У ДБР наголошують, шр реакції чоловіка однозначно засвідчили його причетність до співпраці з Росією та передаванні інформації ворогові.

Як повідомлялося, у Запоріжжі правоохоронці затримали громадянин Російської Федерації, якого підозрюють у співпраці з країною-агресоркою. Зазначається, що чоловік працював водієм та возив гуманітарну допомогу до тимчасово окупованого загарбниками Мелітополя. Втім, він "зливав" своїм кураторам з Москви дані про оборону міста та області.

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