На Закарпатті затримали кума Медведчука: депутат керував бандою рекетирів (фото, відео)

Затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і “вибивала” з них гроші.

У результаті проведеної спецоперації працівники СБУ затримали чинного депутата Закарпатської обласної ради, який є давнім соратником та кумом державного зрадника Віктора Медведчука. За інформацією спецслужби, затриманий, яким, очевидно, є депутат Іван Чубирко, був лідером банди рекетирів та мав статус кримінального “авторитета”.

Про це в суботу, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши відповідні фото.

Що відомо про затриманого

У повідомленні йдеться, що Віктор Медведчук свого часу призначив цього чоловіка керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

“У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата”, - уточнили в СБУ.

Під такий опис підпадає чинний депутат Закарпатської облради Іван Чубирко, який очолював в області ОПЗЖ, а також був не тільки кумом Віктора Медведчука, але й його швагром — він одружений на сестрі Оксани Марченко.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і “вибивала” з них гроші.

“Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити “данину” – бандити погрожували потерпілим насильством та “конфіскацією” приватного майна”, - йдеться у повідомленні.

За що затримали Івана Чубирка

Слідчі СБУ встановили, що Іван Чубирко разом з іще одним кримінальним авторитетом, який був його “правою рукою”, вимагали від місцевого підприємця 135 тисяч доларів США. Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого боргу.

СБУ затримала спільника депутата, який займався вимаганням / Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника під час передачі їм першої частини грошей у розмірі 20 тисяч доларі від постраждалого підприємця.

Частина грошей, які віддав вимагачам приватний підприємець / Фото: СБУ

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Які звинувачення висунуто

Наразі зловмисники затримані. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану)та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.