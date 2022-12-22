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На Закарпатті затримали найбільшу групу ухилянтів з жінками та дітьми: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2214
Час на прочитання
1 хв
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© Держприкордонслужба України
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На Закарпаття ухилянти прибули з Житомирщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Харківщини та Одещини.

Двох чоловіків разом з чотирма жінками і вісьмома дітьми на світанку виявили на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Порушники виявилися жителями Закарпаття, які мали намір незаконно перетнути кордон з України в Угорщину, щоб оселитися на території Євросоюзу.

Ще одну спробу нелегального перетину державного рубежу зафіксували біля українсько-румунського кордону. Десятьох чоловіків призовного віку спіймали на ділянках відділів прикордонної служби "Яблунівка" та "Тячів", ще п’ятьох — прикордонні наряди відділів "Ділове" та "Дякове".

Як з’ясувалося, на Закарпаття "ухилянти" прибули з Житомирщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Харківщини та Одещини.

Нагадаємо, у Польщі у населеному пункті Корчова прикордонники витягували з вікна автомобіля 37-річного українця, який порушив правила дорожнього руху. Він намагався швидко виїхати до України. 

Що вигадують ухилянти аби не потрапити до України

Що вигадують ухилянти аби не потрапити до України

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Дата публікації
Перегляди
2214
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