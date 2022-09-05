На Закарпатті затримали росіянина з тротилом та гранатами

Поблизу Ужгорода поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали 48-річного росіянина, який зберігав у себе в схованці певну кількість зброї та боєприпасів.

Все це він переховував за місцем свого мешкання.

Як повідомили ТСН.ua в відділі комунікацій ГУНП в Закарпатській області, правоохоронцями були знайдені гранати, тротилові та димові шашки, набої та холодна зброя.

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"Схованка була за його місцем проживання", - повідомила ТСН.ua речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Зараз правоохоронці кажуть, що встановлюють мету зберігання зброї та боєприпасів, але попередньо припускають, що тротил та все інше було призначено для передавання місцевим кримінальним авторитетам. Для диверсій чи ні, кому та з якою ціллю – встановлює слідство.

Про затриманого також відомо, що він проживає в Україні від 2004 року та наразі перебуває на умовному терміні за вчинення злочину – вимагання.

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