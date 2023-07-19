На Закарпатті затримали "спринтера", який намагався перебігти через кордон до Словаччини

У пункті пропуску "Малі Селменці", що на Закарпатті, прикордонники 18 липня затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Словаччини. Юнак спробував перебігти кордон, щоб уникнути перевірок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як розповіли прикордонники, 19-річний хлопець прямував з України через пішохідний пункт пропуску. Юнак дочекався завершення оформлення попередніх осіб, зайшов на територію пункту пропуску і раптово почав бігти у напрямку Словаччини. Він не зупинився у зоні митного контролю і намагався оминути прикордонний контроль. Його затримав нарад.

Затриманий виявився жителем міста Кропивницький.

Мешканця Кропивницького затримали на кордоні України.

"Спринтера" затримали в адміністративному порядку на термін до трьох діб з метою складання процесуальних документів та з’ясування обставин справи. Тепер йому доведеться відповідати перед законом одразу за три правопорушення" - йдеться у повідомленні.

Йдеться про порушення режиму в пунктах пропуску, про спробу незаконно перетнути державний кордон та про злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника Держприкордонслужби. Рішення у двох останніх справах ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, СБУ викрила в Україні схему незаконного виїзду чоловіків за кордон: як діяли злочинці.

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