На Закарпатті затримали трьох ухилянтів: намагалися втекти до Румунії

На Закарпатті затримали трьох чоловіків призовного віку. Ухилянти намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Допомогти виїхати за кордон двом мешканцям Львівської області та одному закарпатцеві мав перевізник. Свої "послугу" він оцінював у 1,4 тис. доларів. За "договором" "бізнесмен" мав доставити "клієнта" до прикордоння - безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.

Втім, не вдалося здійснити задумане. Opel Movano прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків.

"Усі четверо помітно нервували та не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі", - наголосили у повідомленні.

Фото: МВС

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.

Нагадаємо, СБУ у декількох областях України нейтралізовала міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальне вивезення за кордон чоловіків призовного віку через територію РФ. Зловмисники пропонували потенційним призовникам таємно виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через Росію.

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