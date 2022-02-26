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На Закарпатті затримали уродженця Росії, який фотографував стратегічні об’єкти (фото)

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На Закарпатті затримали уродженця Росії, який фотографував стратегічні об’єкти (фото)

Facebook/Патрульна поліція Закарпатської області

При собі чоловік мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

Співробітники поліції Закарпаття затримали 41-річного зловмисника, який фотографував мости та вокзали в Берегівському районі. Саме такі розвідувальні фото правоохоронці й виявили в його телефоні.

Про це повідомляє пресс-служба поліції у Закарпатській області. 

Поліцейські, спільно зі співробітниками СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району.

При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

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Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Зазначається, що особовий склад поліції Закарпаття продовжує нести службу в цілодобовому режимі, щоб не допустити порушень публічного порядку в регіоні. Також нагадуємо про необхідність повідомляти на номер "102" про всіх підозрілих осіб та події.

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