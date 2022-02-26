На Закарпатті затримали уродженця Росії, який фотографував стратегічні об’єкти (фото)

На Закарпатті затримали уродженця Росії, який фотографував стратегічні об’єкти (фото)

При собі чоловік мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

Співробітники поліції Закарпаття затримали 41-річного зловмисника, який фотографував мости та вокзали в Берегівському районі. Саме такі розвідувальні фото правоохоронці й виявили в його телефоні.

Про це повідомляє пресс-служба поліції у Закарпатській області.

Поліцейські, спільно зі співробітниками СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району.

При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що особовий склад поліції Закарпаття продовжує нести службу в цілодобовому режимі, щоб не допустити порушень публічного порядку в регіоні. Також нагадуємо про необхідність повідомляти на номер "102" про всіх підозрілих осіб та події.