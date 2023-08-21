На Закарпатті затримали "волонтера" та "іноземця", які намагались виїхати за кордон: фото

В Закарпатській області на пункті пропуску "Вилок" затримали двох чоловіків призовного віку, які вдавали з себе "волонтера" та "іноземця", щоб виїхати за кордон.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Вилок" затримали 41-річного жителя Ірпеня Київської області. Чоловік заявив, що він волонтер, а тому їде за кордон. Під час перевірки посвідчення виявилось, що це - брехня. Ухилянт зізнався, що купив "документ" в одному з Telegram-каналів.

На Закарпатті затримали ухилянтів із фальшивими документами / Фото: Держприкордонслужба України

21 серпня на тому ж пункті пропуску затримали 27-річного закарпатця. Він показав штамп про взяття на постійний консульський облік у Консульстві України в Угорщині та видавав з себе "іноземця". Згодом виявилося, що документ підроблений.

Ухилянти підробили документи, щоб виїхати за кордон / Фото: Держприкордонслужба України

"Про наявність у діях українців ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", прикордонники повідомили співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною викрили двох ухилянтів, які незаконно намагалися втекти з України.

Читайте також: