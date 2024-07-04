На Закарпатті затримано двох псевдоблагодійників, які привласнювали зібрані на лікування дітей кошти (відео)

У телефоні одного із затриманих оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

На Закарпатті прикордонники викрили мешканців Одещини та Полтавщини, які привласнювали кошти, зібрані на лікування тяжкохворих дітей.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відео.

Volkswagen, яким їхали псевдоблагодійники, наряд від відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа" Мукачівського загону зупинив на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково.

На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свою машину для огляду, натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости, пред’явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи є повністю сфальшованими.

Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу "Дякове", у вказаних чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Виявилося, що "благодійники" займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80% від зібраних коштів забирали собі, а решта 20%, за словами чоловіків, могли бути використанні для надання допомоги комусь із хворих.

Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

До місця події прикордонники викликали співробітників інших правоохоронних органів.

Про факт виявлення у діях псевдоблагодійників ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Наразі заходи з вивчення усіх деталей виявлених правопорушень тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали підозрілу "бабусю" у потязі.

Побільшало спроб незаконного перетину кордону цілими групами і за шалені суми

Читайте також провідні новини дня: