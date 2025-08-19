На Закарпатті затримали ґвалтівника 13-річної дитини: дівчинка вагітна

Затриманий зловмисник. Фото Закарпаття 24

У селищі Воловець на Закарпатті 21-річний хлопець зґвалтував 13-річну дівчинку. Дитина завагітніла.

Про це передає місцеве видання «Закарпаття 24» з посиланням на дані поліції.

Зазначається, що до поліції звернулася жителька селища Воловець та заявила про вагітність її 13-річної доньки.

Правоохоронці з’ясували, що малолітню зґвалтували. Інцидент трапився у червні поточного року. Було встановлено, що це зробив 21-річний місцевий мешканець.

Зловмисника розшукали — він у скоєному зізнався. Слідчі поліції повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.

Підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

