На Закарпатті згоріла побудована в 19 столітті дерев'яна церква: підозрюють підпал

Будівля згоріла вщент.

На Закарпатті, у селі Стужиця, вранці 18 січня сталася пожежа в церкві святого Миколая, яку збудували наприкінці 19 сторіччя.

Про це повідомила пресслжуба ДСНС Закарпатської області.

Понад дві години рятувальники боролися з пожежжею на 100 кв.м та. Будівля була дерев'яною і згоріла вщент. Полум’я знищило покрівлю церкви, стіни та все, що знаходилося всередині будівлі"

У Facebook Мукачівської єпархії УПЦ МП сказано, що настоятель храму підозрює підпал.

"Сьогодні вночі в с.Стара Стужиця згорів дерев’яний Православний храм на честь святителя Миколая. Як повідомив настоятель храму прот. Віктор Петрик, розглядається одна з версій підпалу. Пожежа почалась з вхідних дверей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпропетровськй області горіла церква. В результаті впав один з куполів храму. Люди встигли винести ікони та церковний крам. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів. Завалився один з куполів церкви. 35 рятувальників боролися із вогнем.

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