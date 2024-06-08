На Закарпатті жінка вбила чоловіка, бо не хотіла займатися сексом

На Закарпатті жінка забила чоловіка стільцем до смерті, бо не захотіла займатися з ним сексом. За скоєне їй присудили 9 років ув’язнення.

Про це повідомляє zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду, після смерті чоловіка вона познайомилась із місцевим мешканцем, з яким почала жити разом. Під час сварки обвинувачена кілька разів ударила чоловіка кулаком в обличчя, потім стільцем, яким він захищався, а коли той впав на землю, завдала ударів ногами.

Від численних переломів закарпатець помер наступного дня. Рани на його тілі зловмисниця намагалася приховати за допомогою макіяжу, вигадавши історію про те, що він упав з велосипеда. Під час судового засідання жінка не визнала своєї провини і сказала, що конфлікт з загиблим виник після того, як він напідпитку прийшов з іменин і підняв на неї руку, бо захотів сексу.

Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині чоловік ґвалтував двох доньок співмешканки.

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