На Закарпатті жінка випила сік і потрапила до реанімації з опіками: що сталось

У місті Мукачево Закарпатської області жінка випила бузиновий сік та потрапила до реанімації з опіками. Вона переконує, що саме до соку могла потрапити якась небезпечна речовина.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Катерина Пухніченко розповіла, що вона в одному із закладів харчування замовила сік у банці. Після того, як вона зробила ковток, відчула печіння у роті та одразу побігла до туалету промивати рот.

Вона зазначає, що після цього її одразу госпіталізували до реанімації. Жінка зазначає, що до закладу у неї претензій немає, воно підозрює, що проблема саме у соці.

Катерина Пухніченко зазначили, що наразі триває встановлення того, яка саме рідина була у соку.

Чоловік потерпілої Віктор Шванда у коментарі pmg.ua зазначив, що вони у закладі харчування замовили дві банки соку. Після того, як його дружина зробила перший ковток, вона почала кричати і побігла до вбиральні. Він теж спробував сік і каже, що напій був дуже кислим.

Він додав, що після цього у нього обпечені губи та кінчик язика, а у його дружини - весь язик, губи та опіки стравоходу і шлунку.

"Ми написали заяву в поліцію. Правоохоронці мають віддати цей сік на експертизу. Нас за столом було четверо, тому свідки цього випадку є. Також на відеозаписах закладу видно, що пляшки соку були закриті, коли офіціанти нам їх принесли. Власники закладу до мене підходили, казали, що це не їхня вина", - сказав він.

Нагадаємо, на Волині у 16-річної дівчини виросла кіста із зубами та волоссям.

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