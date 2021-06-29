На Закарпатті жінка виявила на подвір'ї гігантську змію і стала об'єктом хейту у соцмережі

На Закарпатті жінка виявила на подвір'ї гігантську змію і стала об'єктом хейту у соцмережі

Жінка розправилася зі змією.

У Закарпатській області у селищі Великий Березний місцева жителька виявила на подвір'ї майже 2-метрову змію. Непрошеним гостем виявився червонокнижний полоз.

Світлини знахідки жінка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Таке диво заповзло до мене у двір. Ми з Юрчиком, з внуком, її ліквідували з двору", - написала Марія Рейпаші.

Цей пост жінки викликав шквал обурення серез користувачів. Річ у тому, що на подвір'я жінки заповз карпатський (лісовий) полоз, який є неотруйним і занесений до Червоної книги України. На світлині змія мертва, тож слова жінки "ліквідували з двору" мають пряме значення.

Дописувачі вважають, що у таких випадках треба було залишити змію у спокої, і вона б поповзла куди подалі. Деякі стали на бік жінки - що вона вбила змію через страх, і невідомо, як би на її місці вчинили інші.

Лісовий полоз є однією з найбільших змій України. Його довжина іноді сягає понад 2 метри. Полоз знищує гризунів. З 2009 року занесений до Червоної книги України. Штраф за вбивство однієї особини цього виду становить 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Львівській області в лікарню екстрено госпіталізували жінку і підлітка, яких покасала змія.

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