На Закарпатті жінка виявила на подвір'ї гігантську змію і стала об'єктом хейту у соцмережі

Жінка розправилася зі змією.
У Закарпатській області у селищі Великий Березний місцева жителька виявила на подвір'ї майже 2-метрову змію. Непрошеним гостем виявився червонокнижний полоз.
Світлини знахідки жінка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.
"Таке диво заповзло до мене у двір. Ми з Юрчиком, з внуком, її ліквідували з двору", - написала Марія Рейпаші.
Цей пост жінки викликав шквал обурення серез користувачів. Річ у тому, що на подвір'я жінки заповз карпатський (лісовий) полоз, який є неотруйним і занесений до Червоної книги України. На світлині змія мертва, тож слова жінки "ліквідували з двору" мають пряме значення.
Дописувачі вважають, що у таких випадках треба було залишити змію у спокої, і вона б поповзла куди подалі. Деякі стали на бік жінки - що вона вбила змію через страх, і невідомо, як би на її місці вчинили інші.
Лісовий полоз є однією з найбільших змій України. Його довжина іноді сягає понад 2 метри. Полоз знищує гризунів. З 2009 року занесений до Червоної книги України. Штраф за вбивство однієї особини цього виду становить 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у Львівській області в лікарню екстрено госпіталізували жінку і підлітка, яких покасала змія.