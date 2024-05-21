На Закарпатті жінка заявляла, що Україна "стирає з лиця землі Донбас": як її покарали

Прихильниця "руского міра" наполягала, що розстріли мирного населення в Одесі та Маріуполі нібито здійснювала саме Україна.

На Закарпатті місцева жителька підтримувала дії Росії та звинувачувала Україну у "розстрілі" мирного населення і знищенні міст Донбасу.

Про це пише Закарпатська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, протягом 2023 року жінка неодноразово розповсюджувала в забороненій у соцмережі провокативні дописи. Вона публічно заперечувала війну проти України.

Прихильниця "руского міра" наполягала, що розстріли мирного населення в Одесі та Маріуполі нібито здійснювала Україна, і саме вона "стирає з лиця землі Донбас". Натомість вона схвалювала дії Путіна та зазначала, що він "сприятиме утвердженню миру".

Свою вину у скоєному закарпатка визнала і запевнила, що щиро розкаюється.

Суд визнав жінку винною і призначив їй покарання, позбавивши права на 12 років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що 80-річну сепаратистку позбавили квартири у Вінниці.

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