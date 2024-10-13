На Закарпатті жінки атакували і погрожували розбити авто прикордонників — що сталося (відео)

Відео вже поширили в Мережі.

У Закарпатській області, а саме в селі Крива Тячівського району, жінки з дітьми перекрили проїзд автівці прикордонників, яким наряд їхав до місця несення служби.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Соцмережами шириться відео інциденту. На кадрах жінки намагаються не пропустити мікроавтобус з людьми у військовій формі та погрожують розбити автівку. Коли авто поїхало, вони кинулись за ним.

За словами речниці, суть вимог жительок Закарпаття поки незрозуміла. До місця події викликали співробітників поліції.

"Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань", — повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, поліцейські виїжджали на місце події.

"Вони зафіксували подію. Наразі триває перевірка. Ніхто камінням не кидав — ні службове авто, ні прикордонники не постраждали", — розповіла Ганна Дан.

Нагадаємо, днями на Закарпатті перекрили канал втечі за кордон. Організатор схеми спілкувався з чоловіками у соцмережах. Там він і пропонував послугу з переправлення.

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