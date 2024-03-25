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На Закарпатті жінки перекрили трасу Київ-Чоп через "мобілізацію та проти ТЦК"

На Закарпатті жінки перекрили трасу Київ-Чоп через "мобілізацію та проти ТЦК"

Патрульна поліція Закарпаття / Фото: Facebook/Патрульна поліція Закарпатської області

Дорогу для проїзду звільняють поліцейські.

На Закарпатті жінки перекрили дороги через "мобілізацію та проти ТЦК".

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст уточнив, що декілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом. Дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино.

Дорогу для проїзду звільняють поліцейські.

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організаторку заходів. Тривають слідчі дії та заходи, причетних буде притягнуто до відповідальності", - повідомили у поліції Закарпаття.

На Закарпатті жінки перекрили дороги через "мобілізацію та проти ТЦК" 

На Закарпатті жінки перекрили дороги через "мобілізацію та проти ТЦК" 

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу повідомив, що у Закарпатській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрали водія – вони силою витягнули чоловіка з автомобіля на блокпосту і повезли його до Хустського ТЦК. Його дружина з дитиною залишились на трасі у селищі Міжгір'я.  

Пізніше нардеп Мазурашу заявив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми". 

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