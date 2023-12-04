На Закарпатті живцем згоріло троє людей, серед яких дві дитини: подробиці (фото)

У понеділок, 4 грудня, на Закарпатті у пожежі загинуло троє людей. Причиною стало необережне поводження з піччю.

Троє людей, серед яких двоє дітей, загинули на Закарпатті під час пожежі.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що трагічна подія сталася в приватному житловому будинку в смт Солотвино Тячівського району. Загиблим дітям було 6 та 7 років.

Нині загорання ліквідовано. Попередня причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

На Закарпатті живцем згоріло троє людей, серед яких дві дитини / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше на Київщині автівка згоріла разом із водієм. Він зіткнувся із металевим відбійником, від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

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