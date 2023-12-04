На Закарпатті живцем згоріло троє людей, серед яких дві дитини: подробиці (фото)

У понеділок, 4 грудня, на Закарпатті у пожежі загинуло троє людей. Причиною стало необережне поводження з піччю.
Троє людей, серед яких двоє дітей, загинули на Закарпатті під час пожежі.
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що трагічна подія сталася в приватному житловому будинку в смт Солотвино Тячівського району. Загиблим дітям було 6 та 7 років.
Нині загорання ліквідовано. Попередня причина – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, раніше на Київщині автівка згоріла разом із водієм. Він зіткнувся із металевим відбійником, від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.
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