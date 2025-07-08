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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3602
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2 хв

На Закарпатті жінка на авто вбила військового - з’явилося відео моторошної ДТП

Загиблим у ДТП на Закарпатті став майстер-сержант Чопського прикордонного загону — батько двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП на Закарпатті

ДТП на Закарпатті / © Віталій Глагола

У Мережі з’явилося відео смертельної ДТП, яка сталася у місті Перечин на Закарпатті: жінка за кермом легковика на великій швидкості влетіла в контрольно-пропускний пункт прикордонників. Внаслідок зіткнення загинув військовослужбовець.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram.

«Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження — у Мережі вже опубліковано відео. Загиблим виявився майстер-сержант Чопського прикордонного загону Володимир Скловський, учасник бойових дій, чоловік і батько двох дітей», — написав він.

Камери відеоспостереження зафіксували, як легковий автомобіль на шаленій швидкості в’їжджає просто у КПП прикордонників. Кадри вражають — удар був настільки сильним, що конструкції блокпосту буквально розлетілися.

ДТП на Закарпатті

За попередніми даними, жінка за кермом легковика відмовилася проходити тест на стан сп’яніння. Однак медики все ж відібрали у неї зразки крові для лабораторного аналізу, щоб встановити, чи була вона під дією алкоголю або наркотичних речовин.

Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, наступного дня після аварії підозрювану доправили до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ). Зараз вона перебуває там і чекає на рішення суду щодо запобіжного заходу. Прокуратура вже готує подання до суду і проситиме обрати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті керівник одного з місцевих відділів поліції порушив правила дорожнього руху, що призвело до смертельної аварії. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, у яких залишилися осиротілі діти.

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