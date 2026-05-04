На Закарпатті жінка віддавала власних дітей "в оренду" жебракам: як її покарають (фото, відео)

Один тиждень такої «оренди» жінка оцінювала в 1 тисячу доларів: по 500 доларів за кожну дитину — 11-річного сина та 5-річну доньку.

Світлана Несчетна
Горе-мати, яка здавала в оренду власних дітей

Горе-мати, яка здавала «в оренду» власних дітей / © Національна поліція Закарпатської області

На Закарпатті жінка віддавала власних дітей «в оренду» для жебракування.

Про це повідомила поліція Закарпатської області у Facebook та оприлюднила фото.

«Співробітники Відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо 32-річної закарпатки, яка за гроші передавала власних дітей стороннім особам для зайняття жебрацтвом», — йдеться у повідомленні поліції.

Йдеться про злочин, який поліцейські викрили на початку квітня цього року. Тоді в ході оперативної роботи правоохоронці затримали мешканку села Ільниця Хустського району під час передачі двох дітей — 11-річного сина та 5-річної доньки, для подальшої трудової експлуатації. Дітей мали вивезти на кілька тижнів до Львівської та Івано-Франківської областей. За оперативними даними поліції, один тиждень такої «оренди» жінка оцінювала в 1000 доларів (по 500 доларів за кожну дитину).

Горе-мати віддавала своїх дітей для жебракування / © Національна поліція Закарпатської області

Діти підозрюваної — 11-річний хлопчик та 5-річна дівчинка — житимуть із бабусею / © Національна поліція Закарпатської області

Слідчі поліції кваліфікували дії горе-матері як торгівлю людьми. З моменту затримання фігурантка перебуває у слідчому ізоляторі.

Наразі у справі проведено всі необхідні слідчі дії, сформовано обвинувальний акт та скеровано матеріали для судового розгляду.

За скоєне горе-матері загрожує від восьми до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання горе-матері в Іршаві / © Національна поліція Закарпатської області

Потерпілих братика з сестричкою тимчасово передали на виховання бабусі. За умовами їх проживання систематично стежать представники соціальних служб.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала пару, яка продала власну новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Немовля передали покупцю неподалік пологового будинку, а гроші зловмисники планували витратити на власні потреби.

