ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
933
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті жінку утримували в ланцюгу 10 днів: деталі шокувальної справи

Шокувальна справа на Закарпатті: чоловік прикував дружину залізним ланцюгом у літній кухні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
На Закарпатті чоловік прикував дружину

Чоловік прикував дружину ланцюгом / © pixabay.com

У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

«Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому», — йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце події, правоохоронці звільнили її з неволі та надали необхідну першу допомогу.

За фактом незаконного позбавлення волі та заподіяння легких тілесних ушкоджень чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтями 146 та 125 КК України.

Нагадаємо, на Київщині судили педофіла, який зґвалтував свою 9-річну доньку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie