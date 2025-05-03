На Закарпатті жінку утримували в ланцюгу 10 днів: деталі шокувальної справи

Чоловік прикував дружину ланцюгом / © pixabay.com

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У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

«Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому», — йдеться в повідомленні.

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Прибувши на місце події, правоохоронці звільнили її з неволі та надали необхідну першу допомогу.

За фактом незаконного позбавлення волі та заподіяння легких тілесних ушкоджень чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтями 146 та 125 КК України.

Нагадаємо, на Київщині судили педофіла, який зґвалтував свою 9-річну доньку.