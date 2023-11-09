На Закарпатті зламався підйомник: 22 людини застрягли на п’ятиметровій висоті (фото)

У селищі Міжгір’я Закарпатської області рятувальники зняли зі зламаного підйомника в горах 22 туристів, серед яких четверо дітей.

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Сьогодні в селищі Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей", – йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Упродовж двох годин рятувальники зняли з п’ятиметрової висоти всіх людей. Медичної допомоги жоден турист не потребував.