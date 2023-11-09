На Закарпатті зламався підйомник: 22 людини застрягли на п’ятиметровій висоті (фото)

22 людини, зокрема 4 дітей, застрягли на 5-метровій висоті.
У селищі Міжгір’я Закарпатської області рятувальники зняли зі зламаного підйомника в горах 22 туристів, серед яких четверо дітей.
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Сьогодні в селищі Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей", – йдеться в повідомленні.
Упродовж двох годин рятувальники зняли з п’ятиметрової висоти всіх людей. Медичної допомоги жоден турист не потребував.
Раніше повідомлялося, що на одній із найвищих вершин українських Карпат, на горі Піп Іван Чорногірський, розпочалася вже справжня зима.
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