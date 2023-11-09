Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті зламався підйомник: 22 людини застрягли на п’ятиметровій висоті (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
643
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті зламався підйомник: 22 людини застрягли на п’ятиметровій висоті (фото)

На Закарпатті рятувальники зняли 22 туристів зі зламаного підйомника / Фото: ДСНС

22 людини, зокрема 4 дітей, застрягли на 5-метровій висоті.

У селищі Міжгір’я Закарпатської області рятувальники зняли зі зламаного підйомника в горах 22 туристів, серед яких четверо дітей.

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Сьогодні в селищі Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей", – йдеться в повідомленні.

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

Упродовж двох годин рятувальники зняли з п’ятиметрової висоти всіх людей. Медичної допомоги жоден турист не потребував.

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
Медичної допомоги жоден турист не потребував. / © Facebook/ ДСНС України
Медичної допомоги жоден турист не потребував. / Фото: Facebook/ ДСНС України

Раніше повідомлялося, що на одній із найвищих вершин українських Карпат, на горі Піп Іван Чорногірський, розпочалася вже справжня зима.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
643
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація