На Закарпатті злодій вкрав гроші з церковної скриньки, але після проповіді священника здався поліції

На Закарпатті злодій вкрав гроші з церковної скриньки, але після проповіді священника здався поліції

Священнослужитель присоромив рецидивіста.

У селі Колочава Хустського району Закарпатської області 37-річний раніше судимий чоловік викрав гроші з церковної скриньки. Злодія у храмі застав священник, який і звернувся до поліції.

На місце події негайно виїхали поліцейські. Як розповіли у пресслужбі поліції області, правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області.

Зловмисник зумів підібрати ключ до храму, де і вчинив крадіжку. Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Як пише ZAXID.NET, чоловік викрав гроші зі скриньки для збору пожертв на лікування хворої дитини. Священник, який застав злодія у храмі, присоромив його та залишився з ним до приїзду поліцейських.

Чоловік раніше вже мав судимість, тож не наважився втікати, а дочекався приїзду правоохоронців.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на крадіжку, вчинену з проникненням.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відповідно до інкримінованої статті йому загрожує від 3 до 6 років ув‘язнення. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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