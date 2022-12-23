Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті зловмисник намагався незаконно вивезти вертоліт до Угорщини

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
552
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті зловмисник намагався незаконно вивезти вертоліт до Угорщини

Гвинтокрил КА-26 вартістю понад 924 тис. грн вилучили співробітники митниці.

На Закарпатті зловмисник намагався вивезти через кордон до Угорщини гелікоптер.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Гвинтокрил КА-26 перевозили вантажним автомобілем з українською реєстрацією. На пункті пропуску "Тиса" під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу.

Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для поглибленого огляду.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

"Прикордонний наряд виявив, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит", – йдеться в повідомленні.

Гвинтокрил КА-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 924 тисячі гривень.

Нагадаємо, що у Львівській області конфіскували 315 тисяч пачок контрабандних цигарок. Їх передадуть на потреби ЗСУ. 

Читайте також:

В Одесі випадково знайшли новісінький гелікоптер у контейнері

В Одесі випадково знайшли новісінький гелікоптер у контейнері

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
552
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація