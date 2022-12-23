На Закарпатті зловмисник намагався незаконно вивезти вертоліт до Угорщини

Гвинтокрил КА-26 вартістю понад 924 тис. грн вилучили співробітники митниці.
На Закарпатті зловмисник намагався вивезти через кордон до Угорщини гелікоптер.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Гвинтокрил КА-26 перевозили вантажним автомобілем з українською реєстрацією. На пункті пропуску "Тиса" під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу.
Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для поглибленого огляду.
"Прикордонний наряд виявив, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит", – йдеться в повідомленні.
Гвинтокрил КА-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили у понад 924 тисячі гривень.
Нагадаємо, що у Львівській області конфіскували 315 тисяч пачок контрабандних цигарок. Їх передадуть на потреби ЗСУ.
Читайте також: