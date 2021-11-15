На Закарпатті знайшли мертвим 18-річного хлопця, якого розшукували два тижні

На Закарпатті знайшли мертвим 18-річного хлопця, якого розшукували два тижні

Остаточну причину смерті встановить експертиза.

У Закарпатській області знайшли мертвим 18-річного хлопця, який зник ще два тижні тому.

Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, пише "Суспільне".

18-річний хлопець мешкав у селищі Середнє Ужгородського району. Про його зникнення два тижні тому повідомив дядько. 14 листопада хлопця знайшли повішаним у лісі.

У поліції розповіли, що зниклого шукали і правоохоронці, і місцеві жителі, проте знайти хлопця живим не вдалось .

Остаточну причину смерті встановить експертиза. За попередніми даними, молодик вчинив самогубство.

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