На Закарпатті знайшли дворічну дитину: з’явилися фото

На Закарпатті знайшли зниклого дворічного хлопчика / © ДСНС

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Зниклу дворічну дитину знайдено на Закарпатті у вівторок зранку о 05:42 у селі Розтоки Рахівського району.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Зазначається, що місцеперебування малюка 2023 року народження підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.

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«Це яскравий приклад ефективної міжнародної співпраці та важливості належного технічного забезпечення рятувальних служб у надзвичайних ситуаціях. Дякуємо партнерам за підтримку!» — йдеться у повідомлення.

Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, два службових собаки та три БпЛА. А також 44 рятувальники, шість одиниць техніки та два безпілотники ДСНС.

Знайдений на Закарпатті дворічний хлопчик / © ДСНС

Нагадаємо, 21 червня на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби.