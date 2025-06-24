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На Закарпатті знайшли дворічну дитину: з’явилися фото
Зниклу на Закарпатті дитину 2023 року народження врятували завдяки сучасній техніці та міжнародній співпраці.
Зниклу дворічну дитину знайдено на Закарпатті у вівторок зранку о 05:42 у селі Розтоки Рахівського району.
Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.
Зазначається, що місцеперебування малюка 2023 року народження підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.
«Це яскравий приклад ефективної міжнародної співпраці та важливості належного технічного забезпечення рятувальних служб у надзвичайних ситуаціях. Дякуємо партнерам за підтримку!» — йдеться у повідомлення.
Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, два службових собаки та три БпЛА. А також 44 рятувальники, шість одиниць техніки та два безпілотники ДСНС.
Нагадаємо, 21 червня на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби.