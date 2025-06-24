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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3507
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1 хв

На Закарпатті знайшли дворічну дитину: з’явилися фото

Зниклу на Закарпатті дитину 2023 року народження врятували завдяки сучасній техніці та міжнародній співпраці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
На Закарпатті знайшли зниклого дворічного хлопчика

На Закарпатті знайшли зниклого дворічного хлопчика / © ДСНС

Зниклу дворічну дитину знайдено на Закарпатті у вівторок зранку о 05:42 у селі Розтоки Рахівського району.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Зазначається, що місцеперебування малюка 2023 року народження підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.

«Це яскравий приклад ефективної міжнародної співпраці та важливості належного технічного забезпечення рятувальних служб у надзвичайних ситуаціях. Дякуємо партнерам за підтримку!» — йдеться у повідомлення.

Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, два службових собаки та три БпЛА. А також 44 рятувальники, шість одиниць техніки та два безпілотники ДСНС.

Знайдений на Закарпатті дворічний хлопчик / © ДСНС

Знайдений на Закарпатті дворічний хлопчик / © ДСНС

Нагадаємо, 21 червня на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби.

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