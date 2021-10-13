На Закарпатті знайшовся грибник, якого рятувальники шукали дві доби: в якому стані чоловік

На Закарпатті знайшовся грибник, якого рятувальники шукали дві доби: в якому стані чоловік

Чоловік самостійно знайшов дорогу додому.

Грибник, якого на Закарпатті рятувальники шукали дві доби у лісі, знайшовся сам.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Його шукали рятувальники двох областей, а він знайшовся сам. Чоловік, який заблукав під час збору грибів у лісовому масиві поблизу с. Лопухів Тячівського району, повернувся додому самостійно", - йдеться у повідомленні.

Про повернення чоловіка додому Службу порятунку повідомили його рідні о 21:00 12 жовтня.

"Стан здоров'я чоловіка задовільний, медичної допомоги він не потребує. Пошуки завершені", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 37-річний чоловік втратив орієнтир під час збирання грибів та заблукав в лісовому масиві поблизу села Лопухів Тячівського району. На пошуки зниклого безвісти вийшли рятувальники із кількох підрозділів з Закарпаття та Прикарпаття, а також місцеві жителі.

До лісу чоловік подався разом із братом. Вони домовились, що зустрінуться ввечері, але повернувся лише один з братів. Другого ж шукали два дні.

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