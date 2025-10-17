На Закарпатті жорстоко вбили подружжя у власному будинку

На місці злочину

У селі Кам’янське Берегівського району сталося жорстоке подвійне вбивство — у власному будинку було виявлено тіла подружжя.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

«На тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини було виявлено численні колото-різані рани та інші тілесні ушкодження. Вбивцею виявився 42-річний односелець потерпілих», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у будинку затриманого було вилучено одяг, на якому криміналісти виявили плями крові.

За фактом умисного вбивства двох осіб слідчі Берегівського районного відділу поліції повідомили затриманому про підозру. Наразі поліцейські встановлюють мотиви та обставини вчинення злочину.

Тепер за скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

