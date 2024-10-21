На Закарпатті звільнено очільника обласної МСЕК – журналіст

За інформацією журналіста, голову МСЕК було звільнено за згодою сторін.

У Закарпатській області керівника обласної медично-соціальної експертної комісії (МСЕК) Юрія Веклинця було звільнено з посади.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

За інформацією журналіста, голову МСЕК було звільнено за згодою сторін. Нібито Веклинець сам написав заяву на звільнення. Причина такого рішення невідома.

Фото: Віталій Глагола

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що корупція у МСЕК — це внутрішній ворог України.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Зеленський відреагував на скандали з МСЕК і "інвалідностями" прокурорів

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