На Закарпатті п'яний вітчим побив свою 10-річну прийомну доньку: дитина померла

На Закарпатті п'яний вітчим побив свою 10-річну прийомну доньку: дитина померла

Зловмисникові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

У Закарпатській області чоловіка підозрюють у вбивстві 10-річної прийомної дочки.

Про це інформує поліція Закарпаття.

Трагічний інцидент стався селі Паладь-Комарівці, що на Ужгородщині. 34-річний чоловік, повернувшись ввечері п’яним додому, жорстоко побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці вітчим побачив дитину на ліжку без ознак життя.

Тіло дитини наразі перебуває в прозектурі для проведення судово-медичної експертизи. Зловмисника затримали.

За словами правоохоронців, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Було відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, що у місті Глухів на Сумщині батько вбив трирічного сина.

Новини України: чоловік із Глухова зізнався у вбивстві трирічного сина

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