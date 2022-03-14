На Закарпаття прийшла гуманітарна допомога від футбольного клубу «Ювентус»

На Закарпаття прибув гуманітарний вантаж з Італії, який відправив в Україну всесвітньо відомий футбольний клуб «Ювентус».

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

Клубні автобуси доставили в Україну продукти харчування, засоби гігієни, ковдри і таке інше. А на зворотному напрямку забрали до Європи дітей з «гарячих точок». Проживати, навчатися, харчуватися та тренуватися там вони будуть коштом міжнародних футбольних клубів.

«Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу. Разом переможемо», — йдеться у повідомленні ОВА.

«Ювентус» — один з найстаріших футбольних клубів Італії та один з найтитулованіших у Європі та світі. Всього у світі за нього, за даними компанії Sport + Markt AG, уболіває 130 мільйонів осіб.

#війназросією #гуманітарнадопомога #Ювентус #Італія