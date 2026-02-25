На захід суне велика вода, а у центрі оголосили небезпеку: Україну накриє аномальний удар стихії (мапа)

Україну накриє аномальний удар стихії

Останні дні зими принесли в Україну неоднорідну синоптичну картину: від нічних морозів у Карпатах до весняного тепла на півдні. Наразі погода в Україні зумовлена впливом температурних «гойдалок», які провокують небезпечні гідрологічні процеси на річках.

Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю та тумани, які стануть головним викликом для водіїв у найближчу добу.

Більше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 26 лютого

В Україні 26 лютого буде хмарна погода. За даними синоптиків, на сході та південному сході країни очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах невеликий сні, на решті території країни — без опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах буде ожеледиця.

Протягом доби температура повітря коливатиметься в межах від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У нічний час у західних, північних та більшості центральних регіонів очікується до -6 градусів морозу.

Карпатах стовпчики термометрів опуститься до -12 градусів нижче нуля. Вдень на Закарпатті та в Криму повітря прогріється до від +1 до +6 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 26 лютого / © Укргідрометцентр

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні гідрологічні явища, через що на території країни оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

З 26 лютого по 2 березня на річках суббасейну Прип’яті очікується підйом рівнів води на 0,2–0,7 м. Метеорологи попереджають, що у деяких місцях вода може вийти на заплаву. Одночасно триватиме руйнування криги, місцями спостерігатиметься льодохід.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 26 лютого в Україні / © Укргідрометцентр

Коли до України прийде метеорологічна весна

За даними синоптиків, весна 2026 року прийде до України в умовах стрімких кліматичних змін, які дедалі частіше роблять перехід від холодів до тепла різким та коротким.

Астрономічна весна розпочнеться 20 березня, коли тривалість світлового дня буде більшим за ніч. Щодо погодних прогнозів, то народні прикмети та офіційні дані метеорологів загалом збігаються у баченні нерівномірного сезону.

Традиційне пророцтво бабака Тимка обіцяє потепління після середини березня, що корелюється з даними Укргідрометцентру про середню місячну температуру в межах від +1 до +7 градусів тепла.

В західних та південних областях очікується аномальніше потепління, де показники будуть на 1,5–2,5 градуси вищими за норму.

Математичні моделі народного синоптика Леоніда Горбаня вказують на те, що березень розпочнеться з холодів та залишків зимових хуртовин, проте після 20-х чисел розпочнеться активне танення снігу.

Астрономічна весна в Україні розпочнеться 20 березня / © pexels.com

Квітень здивує аномальним теплом у другій половині місяця. Після 20-х чисел, внаслідок надходження повітряних мас із південного заходу, температура може різко підскочити до +18–22°C. Це на 4–6°C вище за кліматичну норму. Проте до цього моменту триватимуть температурні «гойдалки» з імовірними нічними заморозками.

Травень же, згідно з прогнозами, буде посушливим і досить спекотним.

Фахівці зазначають, що сучасна весна стає «стиснутою»: тривалий зимовий період у березні швидко змінюється майже літніми температурами у квітні та травні, фактично минаючи етап поступового потепління.

Погода у Києві

За даними синоптиків, у Києві та області на 26 лютого очікується хмарна погода без опадів.

Вночі та вранці на дорогах метеорологи попереджають про ожеледицю, яка може суттєво ускладнити рух транспорту. В області оголошено І рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища у Києві 26 лютого

Температура в межах області вночі становитиме від -1 до -6 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла.

Як повідомляє портал Sinoptik, у Києві 26 лютого буде хмарно. Вночі очікується від 0 до -3 градусів морозу, вдень до –1 градусу морозу.

Погода у Києві 26 лютого / © скриншот

Погода в Одесі

На Одещині 26 лютого очікується хмарна погода із проясненнями. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, лише вночі по області можливі невеликі дощі зі снігом.

Через нічну та ранкову ожеледицю на автошляхах регіону слід бути обережними: видимість місцями становитиме 2–4 км. Вітер північно-західний, зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла, вдень стовпчик термометра показуватиме до +5 градусів тепла.

В Одеса метеорологи прогнозують до -2 градусів морозу вночі, а вдень — до +4 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 26 лютого очікується хмарна погода та невеликі опади у вигляді снігу з дощем. Синоптики попереджають про складні метеорологічні умови: у найближчі години, а також вночі та вранці по місту та області очікується туман із видимістю 200–500 метрів.

Місцями можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця. В області оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища у Харкові 26 лютого

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними через погіршення видимості та слизьке дорожнє покриття.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 гардусів тепла, а вдень прогріється до +5 градусів тепла.

У Харкові протягом ночі температура триматиметься близько 0, а вдень стовпчики термометрів покажуть +3 градуси вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та області 26 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень місцями мокрий сніг та дощ.

Також уночі та вранці метеорологи передбачають туман, а на дорогах подекуди буде слизько.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від -4 градусів морозу +1 градусу тепла;

вдень від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря становитиме вночі близько 0 градусів, вдень до +2 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 26 лютого погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східно-Европейською рівниною.

Очікується мінлива хмарність. Водіям та пішоходам варто бути обережними, адже вночі та вранці можливий слабкий туман, а на дорогах збережеться ожеледиця. Через опади та туман видимість погіршиться до 500–1000 метрів.

У Львівській області нічна температура коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +6 градусів тепла.

У Львові вночі очікується -4 градуси нижче нуля, вдень стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів тепла.

Протягом доби атмосферний тиск спочатку зростатиме, а вдень почне повільно падати, водночас вологість повітря дещо знизиться.

Водночас синоптики зазначають, що через відлигу та танення снігу на річках Львівської області продовжується формування талодощового паводку. Фахівці зазначають, що найінтенсивніше вода підіймається у басейні Дністра — за добу (станом на 8:00 25 лютого) рівні зросли на 4–33 см, а в районі селища Розділ та на річці Стрв’яж біля села Луки зафіксовано підйом рівня води більш ніж у пів метра — 52–58 см.

На рівнинних річках (басейни Сяну, Західного Бугу та верхів’я Стиру) також спостерігається підйом води в середньому на 3–28 см. Найбільше зростання тут зафіксовано на річці Родоставка — на 37 см за добу.

Підвищення рівнів води на Львівщині триватиме 26 лютого / фото ілюстративне / © ДСНС

Ситуацію ускладнює руйнування льоду. Більшість річок уже очистилися, проте на притоках Західного Бугу зберігається нестійкий лід, а на річці Рата (село Межиріччя) крижаний покрив зараз активно руйнується, що може спричинити затори.

Згідно з прогнозами, підвищення рівнів води у річках на Львівщині триватиме і наступної доби — 26 лютого.

